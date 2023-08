Autonomia: Germanà (Lega), ‘minacce non fermeranno riforma attesa al Sud’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Siamo vicini al ministro Calderoli per il vile atto intimidatorio di cui è stato vittima. Le minacce non fermeranno il lavoro del governo per concretizzare una riforma tanto attesa dai cittadini del Sud che, in attuazione della nostra Costituzione, darà vita a un’Italia moderna, superando la visione anacronistica di un Paese a due velocità. È importante l’impegno da parte dell’esecutivo e della Lega nelle politiche per lo sviluppo del Sud. Certi messaggi, pericolosi e dettati dall’ignoranza, non rappresentano la mentalità del Meridione e la politica dovrebbe condannarli all’unanimità”. Così in una nota il senatore Nino Germanà, vicecapogruppo della Lega a palazzo Madama.