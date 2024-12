Autonomia: Giorgis (Pd), ‘audire Cassese, Parlamento conosca rapporto finale Clep’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Il Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Clep) ha recentemente presentato al Governo il suo Rapporto finale, ma il Parlamento non ha ancora ricevuto nulla. Eppure, come ha ricordato la Corte Costituzionale, è il Parlamento e non il Governo con Dpcm che deve determinare i Lep. Abbiamo perciò chiesto di acquisire quella relazione e ascoltare il Presidente del Comitato, il professor Sabino Cassese, in audizione”. Lo dice il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali, che con i senatori Dario Parrini, Marco Meloni e Valeria Valente, componenti della Commissione, ha inviato una lettera al Presidente della I Commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni.

“Il Parlamento – continua Giorgis – non può essere messo da parte su questioni così cruciali. Durante una precedente audizione, il professor Cassese si era impegnato a tenere costantemente aggiornato il Parlamento sui lavori del Clep. Chiedo che quell’impegno venga rispettato e che l’audizione avvenga al più presto, in modo da comprendere se e come il Clep pensa di ottemperare alle prescrizioni della Corte costituzionale e superare le profonde disuguaglianze territoriali nell’accesso a beni e prestazioni essenziali. Se davvero il Governo ha intenzione di rimuovere tali disuguaglianze e garantire a tutti i cittadini, ovunque vivano, l’effettivo esercizio dei propri fondamentali diritti civili e sociali, allora è il momento di mostrare soluzioni concrete e non promesse vuote”.

“Se il Rapporto finale non fornirà indicazioni chiare e azioni mirate – conclude Giorgis – ci troveremo davanti all’ennesima opportunità sprecata per il Paese”.