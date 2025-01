Autonomia: Giorgis (Pd), ‘da Calderoli solo contraddizioni, si fermi’

9 Gennaio 2025

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Il ministro Calderoli oggi nell’Aula del Senato ha dato l’impressione di non aver letto con la dovuta attenzione la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità di parti significative della legge che porta la sua prima firma sull’Autonomia”. Lo dice il senatore Andrea Giorgis, capogruppo del Pd nella Commissione Affari costituzionale, che è intervenuto nell’Aula del Senato nel corso del Question time.

“Ha ripetuto di voler dare piena attuazione alla decisione della Corte, presentando un disegno di legge delega sui Lep, di voler proseguire le interlocuzioni con le regioni che avanzarono richieste di ulteriore autonomia e si è impegnato solo a non portare intese in Cdm fino al referendum. Ma come può il governo dare piena attuazione alla sentenza e al tempo stesso riprendere e proseguire il cammino dei negoziati? Se il governo intende rispettare la decisione della Corte deve innanzitutto riscrivere la legge, determinare e finanziare i Lep, tutti i Lep, predisporre una procedura per l’adeguata valutazione ed attuazione del principio di sussidiarietà in relazione alle specifiche funzioni (comprese quelle che potrebbe essere considerate non Lep) e soltanto dopo, ripeto soltanto dopo, avviare delle interlocuzioni con le regioni che avanzeranno richieste di autonomia differenziata. Al ministro Calderoli ripetiamo di fermarsi: dividere il Paese danneggia tutti”.