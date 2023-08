Autonomia: Giorgis (Pd), ‘ddl deve prima passare per Bicamerale’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Siamo convinti che prima di procedere al voto degli emendamenti all’Autonomia differenziata bisognerà costituire la commissione bicamerale degli affari regionali che dia un parere, chiederemo che si esprima la giunta per il regolamento”. Il senatore del partito democratico Andrea Giorgis lo dice ai giornalisti dopo lo slittamento del voto in Commissione, voluto dalle forze di opposizione “che vogliono avere il tempo per approfondire i dati elaborati dal Clep, il comitato presieduto da Sabino Cassese che lavora sul tema dei livelli essenziali di prestazione previsti dal ddl.

“La Bicamerale è prevista da una fonte di grado costituzionale e il regolamento prevede che qualsiasi progetto di legge che investa il titolo V sia trasmesso a questa commissione”, ricorda il democratico: “Fino a quando non si rispetta questa procedura per noi non si può procedere. Anche il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, si è impegnato a sollecitare la convocazione della giunta in modo da poter chiarie questo aspetto”. “Non è accettabile che la maggioranza ostacoli la costituzione di un organismo previsto dalla Costituzione”, sottolinea.