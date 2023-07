Autonomia: Giorgis (Pd), ‘proposta Calderoli ingiusta, aggrava divari regioni’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Il modello di autonomia che il Pd propone garantisce condizioni di uguaglianza per tutti i cittadini in qualsiasi parte del Paese vivano, a differenza di quello che produrrebbe l’applicazione del disegno di legge Calderoli. Per questo motivo non abbiamo presentato emendamenti col solo scopo di fare ostruzionismo ma per attuare i principi della Costituzione, proprio come hanno indicato tanti soggetti esterni al Parlamento, a partire da Confindustria”. Così Andrea Giorgis, senatore del Partito democratico e relatore della proposta dem sull’autonomia differenziata, in un podcast di Radio Immagina dal titolo ‘Una e indivisibile. Tutti i danni della proposta Calderoli’.

“Anche le regioni più ricche e dinamiche – continua Giorgis – col modello targato Lega ci rimetterebbero, investire invece per colmare le differenze che oggi ci sono nei servizi essenziali non solo è giusto ma vuol dire attuare pienamente la nostra Costituzione”.