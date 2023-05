Autonomia: Graziano (Pd), ‘sindacati contro proposta Calderoli che aumenta divario regioni’

Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “I sindacati, che conoscono bene i problemi del nostro tessuto sociale e operaio, presentano proposte ponderate per affrontare le sfide del futuro: tutela dei redditi, riforma del fisco, promozione dell’occupazione, sicurezza sul lavoro, riforma del sistema previdenziale”. Ad affermarlo è il capogruppo in vigilanza Rai del Pd Stefano Graziano, a margine della manifestazione dei sindacati a Napoli.

“Le contestazioni dei sindacati -aggiunge- si oppongono apertamente alla proposta di Calderoli in materia di autonomia differenziata che finirebbe per aggravare il divario tra le regioni, compromettendo l’equilibrio territoriale e limitando le opportunità di crescita per le aree più bisognose”.