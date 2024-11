Autonomia: interrogazione Pd, ‘ora governo blocchi intese con regioni’**

15 Novembre 2024

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Il Partito democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare alla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere una moratoria, e quindi una sospensione di tutte le intese con le regioni in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata. Nell’interrogazione, promossa dal dem Marco Sarracino, si chiede se il governo “intenda proseguire nella stipula delle intese, come dichiarato dal Ministro Calderoli e in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ovvero se non ritenga opportuno disporre una moratoria delle intese fino a quando il Parlamento non sarà legittimamente intervenuto sui profili dichiarati incostituzionali”.