Autonomia: Lisei, ‘approvato emendamento Fdi su rispetto unità nazionale’

Settembre 6, 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Nella mattinata la prima commissione ha iniziato le votazioni degli emendamenti all’articolo 1 del disegno di legge per l’autonomia. Siamo molto soddisfatti dell’approvazione dell’emendamento 1.3 a prima firma del sottoscritto con il quale si inserisce un rifermento fondamentale per Fratelli d’Italia ovvero il ‘rispetto dell’unità nazionale’ con ‘il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio’”. È quanto dichiara il senatore Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Affari costituzionali di palazzo Madama.

“L’approvazione di questo emendamento – aggiunge -, che ha visto l’apprezzamento di tutti i gruppi di opposizione e che si è tradotto con una loro astensione, garantisce a tutti gli italiani che nessuno potrà mai intaccare l’unità dell’Italia, ma soprattutto che le finalità di eventuali accordi con le regioni devono muoversi necessariamente per superare le attuali disparità di accesso ai servizi e non ampliarle”. “Per noi era un passaggio fondamentale che, assieme ad altri nostri emendamenti che andremo a votare, migliorerà a nostro avviso in maniera significativa il testo presentato. Non possiamo che ringraziare il ministro Calderoli per aver compreso e accolto di buon grado il nostro contributo”, conclude Lisei.