Autonomia: M5S, ‘governo Meloni sta disgregando l’Italia’

12 Giugno 2024

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Interventi a raffica dei deputati M5S in aula alla Camera contro il ddl sull’Autonomia differenziata. “Meloni aveva presentato una proposta di legge per abolire le Regioni, definite inutili carrozzoni. Nel programma di FdI del 2022 c’era scritto che avreste tutelato il Fondo di perequazione ma ora qui state bocciando gli emendamenti che avrebbero dato seguito alle vostre promesse. Ancora una volta state tradendo gli elettori”, ricorda Enrico Cappelletti.

Per il vicepresidente della commissione Bilancio, Gianmauro Dell’Olio, “se questa riforma fosse soggetta a referendum sarebbe spazzata via. Siete maggioranza in quest’Aula, ma non nel Paese: dovreste ricordarvene quando fate le leggi”.

“I colleghi della Lega eletti al Sud – incalza Alessandro Caramiello – devono dire perché sostengono l’Autonomia che spaccherà l’Italia rendendola sempre più a trazione nordista”. Sulla stessa lunghezza d’onda Daniela Torto: “Sono imbarazzata dal silenzio dei colleghi abruzzesi, che condannano la nostra Regione togliendogli dignità e disgregando l’unità d’Italia”. E per la vicepresidente della commissione Ambiente Patty L’Abbate “come noto, Banca d’Italia ha espresso perplessità su questo disegno di legge. Dubbi condivisi anche dalla Commissione Ue. Questo Governo sta affossando l’Italia senza nemmeno rendersene conto”.