Autonomia: Magi, ‘democrazia digitale funziona’

27 Luglio 2024

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Le centomila firme raggiunte in poche ore dal referendum sull’autonomia dimostrano che la democrazia digitale funziona e che gli italiani stanno firmando anche sotto l’ombrellone contro questa riforma che rende l’Italia peggiore. Ora abbiamo capito perché il Governo ci ha messo oltre due anni per arrivare la piattaforma online. Si può votare anche per abrogare alcune parti del Rosatellum e invito tutti a sottoscrivere anche quel quesito”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi.