Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb (Adnkronos) – “Il testo approvato in Consiglio dei Ministri sull’autonomia differenziata è vergognoso. Non definisce nulla in materia di fondi sui Lep ed esautora il Parlamento da qualsiasi decisione relativa al passaggio di competenze delle materie, relegandolo alla sola espressione di un parere. La Meloni passerà alla storia per aver creato l’Italia spezzatino”. Lo dichiara il segretario del Psi Enzo Maraio.