Autonomia: Mattarella, ‘prevista da Costituzione in spirito leale collaborazione’

Ottobre 2, 2023

Torino, 2 ott. (Adnkronos) – “La nostra Costituzione si ispira al principio e al valore dell’autonomia: già dall’articolo 5 torna a ricordare che la Repubblica è una e indivisibile e sottolinea come riconosca e promuova le autonomie. E lo ribadisce all’articolo 114, elencando gli elementi portanti della Repubblica: i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, lo Stato. In una crescita non gerarchica, ma territoriale, sottolineando quindi l’esigenza di collaborazione che vi è. E questo vorrei richiamare, facendo mie e apprezzando le parole del presidente Fedriga, che ha ricordato come quel che vi anima sia il senso di servizio alle Istituzioni, di fare squadra, di collaborare secondo lo spirito, che è un canone costituzionale, della leale collaborazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Torino al secondo Festival delle Regioni.