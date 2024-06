Autonomia: Meloni, ‘da opposizioni irresponsabili toni da guerra civile’

25 Giugno 2024

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Questo siamo noi, patrioti, patrioti che sanno quale sia il verso della bandiera tricolore quando la sventolano e che lavorano perché tutti i cittadini di questa nazione abbiano gli stessi diritti e le stesse opportunità”. Così Giorgia Meloni facendo il punto sull’autonomia in un video sui social. Sull’autonomia stiamo “dimostrando che si sarebbe potuto fare anche prima, forse lo sa anche l’opposizione, forse per questo solo così nervosi e usano, irresponsabili, i toni da guerra civile perché non hanno argomenti nel merito”.