Autonomia: Meloni, ‘introdotta da sinistra, interveniamo per evitare sperequazioni’

2 Settembre 2024

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “L’autonomia non è una legge che sta introducendo questo governo. esiste da 23 anni con la riforma del Titolo V e chi c’era la governo? La sinistra. Solo che ha introdotto il principio senza mai normarlo e noi stiamo normando questo principio introdotto da loro”. Così la premier Giorgia Meloni a ‘4 di sera’ su Rete4.

“Come lo facciamo? Con i Lep che significa che noi dobbiamo stabiliare quale è il livello minimo di servizi che deve essere uguale per tutti: noi non stiamo spaccando l’Italia, ma la stiamo riunificand. Noi interveniamo per evitare sperequazioni”. Ed inoltre, chiarisce Meloni, l’autonomia “prevede non che io do a una ragione togliendo a un’altra, prevede che le regioni virtuose possono avere altre competenze che lo Stato gli dà da gestire. Ed allora perchè dovrebbero esserci disparità tra Nord e Sud? Perchè al Sud non possono esserci regioni virtuose? Oggi il Sud cresce più della media nazionale grazie a questo governo perché la sinistra non l’abbiamo vista… Lo scontro non è tra Nord e Sud ma tra classi dirigenti capaci e classi dirigenti irresponsabili”.