Autonomia: Meloni, ‘premia merito, non dà a qualcuno per togliere a altri’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Servono riforme serie e abbiamo iniziato a farle. Sono felice di aver approvato la cornice dell’autonomia differenziata, un’altra norma fatta sul principio del merito. Il principio non è tolgo a qualcuno per dare a qualcun’altro, ma vuole dire che se tu fai bene prenderò in considerazione di darti altre materie da gestire. Lo voglio dire a quei governatori che si lamentano ma non hanno speso il 70% dei fondi europei”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un’iniziativa per Attilio Fontana presidente.