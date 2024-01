Autonomia: Meloni, ‘rafforziamo capacità di dare risposte a cittadini’

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Noi crediamo che da una parte ci debba essere uno Stato efficiente ed efficace e dall’altra parte, specie dove si governa bene, debba essere rafforzata la capacità di dare risposte ai cittadini”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ad Aosta, dove è giunta per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione.

Quanto ai fondi di coesione, “la Valle d’Aosta è un gestione virtuosa nella gestione dei fondi, non è stato così per tutti in passato e non ci possiamo permettere che risorse destinate ai cittadini non cadano a terra. Il lavoro che è stato fatto è stato allargare l’esperienza della Valle d’Aosta. Quando siamo arrivati – ha spiegato la presidente del Consiglio – abbiamo fatto una ricognizione per cicli e abbiamo scoperto che soprattutto per la parte di quota nazionale diverse risorse dei Piani di coesione non erano state utilizzate”.