Autonomia: Meloni, ‘riforma virtuosa, si straccia vesti chi non ha speso fondi Ue’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – La riforma dell’Autonomia differenziata “rafforzerà la coesione nazionale”, “banalmente perché introdurremo i Lep che sono il vero elemento di coesione”, ma anche con “il rafforzamento delle competenze delle Regioni che dimostrano di saper spendere meglio. E qui attenzione: la riforma non funziona che io taglio a una Regione per dare a un’altra, ma funziona che se io ho una Regione particolarmente virtuosa, a livello di Stato centrale prendo in considerazione di darle altre competenze. E’ una riforma di responsabilizzazione e non mi stupisce che chi oggi si straccia le vesti” contro la riforma “sia lo stesso che in questi anni non è riuscito a spendere miliardi di fondi europei”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento al Festival dell’economia di Trento.