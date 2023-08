Autonomia: Molteni, ‘massima solidarietà a Calderoli, chi minaccia ministro minaccia Stato’

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Massima solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le vili minacce ricevute. Sono sicuro che non si lascerà intimidire. A Calderoli va tutta la mia personale stima e fiducia per il grande lavoro di concertazione, svolto in questi mesi, attorno alla riforma per l’Autonomia. Auspico che i responsabili vengano individuati e puniti. Mai abbassare la guardia dinanzi a minacce al nostro sistema democratico. Chi minaccia un ministro della Repubblica minaccia lo Stato”. Così il sottosegretario al ministero dell’Interno e deputato della Lega, Nicola Molteni.