Autonomia: Nevi (Fi), ‘testo migliorato, svilupperà situazione del Sud’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Questo ddl sull’Autonomia è differente dal primo presentato dalla Lega che preoccupava per la tenuta del sistema politico italiano. Oggi, con l’introduzione dei Lep abbiamo migliorato un testo che, se attuato, sarà importante perché sarà utile al Sud. Se ci sarà l’individuazione dei Lep unici per tutta l’Italia si potrà chiedere l’autonomia in modo che un territorio che vuole puntare su una politica, piuttosto che su un’altra, può chiedere di farlo. E’ un ddl equilibrato e interverremo anche su materie non Lep. Sono norme che abbiamo costruito insieme e su cui c’è un accordo complessivo”. Così spiega ad Agorà estate il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.