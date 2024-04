Autonomia: Occhiuto (Fi), ‘tutto è migliorabile, si vigili affinché si realizzino tutte le parti’

13 Aprile 2024

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Tutto è migliorabile ma il provvedimento così come è uscito dal Senato contiene norme a garanzie delle regioni più svantaggiate. Non ho perplessità su questo punto”. Così Mario Occhiuto, deputato di Fi e membro della Commissione Affari costituzionali a Montecitorio, risponde all’Adnkronos circa il percorso parlamentare della riforma dell’Autonomia differenziata. “Dobbiamo solo vigilare – aggiunge – affinché si realizzino compiutamente tutte le parti e che prima di ogni delega ci siano effettivamente le risorse necessarie per garantire i lep in ogni regione”.