Autonomia: Orlando (Pd), ‘no più forte se unito a battaglia per difesa industria’

5 Luglio 2024

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Saremmo quindi più forti nel dire no a questo progetto se mettessimo al centro una battaglia per la difesa dell’industria e per le reindustrializzazione del nostro Paese. Perchè è la condizione per chiedere di andare oltre i salari bassi, che sono anche la conseguenza di una terziarizzazione del nostro Paese”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando nel suo intervento alla Direzione del Pd, in un passaggio dedicato all’autonomia differenziata.