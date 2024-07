Autonomia: P. De Luca, ‘bene Campania, referendum in difesa unità nazionale’

8 Luglio 2024

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “La Campania è la prima regione ad approvare in Consiglio la richiesta di referendum, per abrogare la legge sull’autonomia differenziata. Ottima notizia. Avanti con determinazione per fermare questa riforma secessionista e difendere l’unità nazionale”. Così il deputato democratico, Piero De Luca.