Autonomia: parte l’iter alla Camera, Pd in trincea ‘daremo battaglia nel merito’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb (Adnkronos) – Al via alla Camera l’iter del dell’autonomia differenziata. In commissione Affari costituzionali, alla presenza del ministro Roberto Calderoli, è iniziata la discussione del ddl. “Un disegno di legge che sarà utile all’intero Paese”, dice la Lega in commissione.

Le opposizioni, e in particolare il Pd, promettono però battaglia: “Il governo procederà con le solite forzature ma noi chiederemo tutte le audizioni possibili per una discussione approfondita -spiega il deputato dem Piero De Luca-. Visto che il governo non ne ha alcuna intenzione, saremo noi a fare di tutto per entrare nel merito di un ddl che, se approvato, renderà impossibile vivere al Sud”.