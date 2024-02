Autonomia: Pd, ‘da Calderoli nessuna risposta su risorse Lep’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Ieri in commissione Affari costituzionali alla Camera è stato incardinato il disegno di legge sull’autonomia differenziata. La destra, con questa proposta, spacca l’Italia e aumenta le disuguaglianze”. Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

“In un Paese con divari così evidenti, qualsiasi governo dovrebbe porsi il tema di come ridurli, e invece ci troviamo dinanzi ad un progetto antistorico, sconveniente e ingiusto. Abbiamo chiesto al Ministro Calderoli con quali risorse verranno garantiti i Lep, ma fino ad ora non abbiamo avuto risposte. Purtroppo il Governo Meloni continua a prendersela con i più deboli e con il Mezzogiorno. In un anno infatti hanno smantellato il reddito di cittadinanza, affossato il salario minimo, tagliato il fondo perequativo infrastrutturale, commissariato le Zes”.

“Stanno creando un vero e proprio diritto differenziato, legittimando l’idea che l’accesso a diritti e opportunità dipenda dal luogo in cui si nasce. Il Pd difenderà l’unità del nostro paese e per questo continuerà a battersi in parlamento e nelle piazze contro questo provvedimento sbagliato”.