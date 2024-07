Autonomia: Pd, ‘da Occhiuto lacrime coccodrillo, anche Calabria proponga referendum’

8 Luglio 2024

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Le lacrime di coccodrillo servono a poco. L’unico modo per fermare l’autonomia differenziata è ormai il referendum. Occhiuto prenda coraggio e faccia come le regioni che in queste ore stanno proponendo il referendum abrogativo di una legge sbagliata e ingiusta, che pregiudica il futuro del sud e mette in discussione l’unità nazionale”. Così il deputato democratico, responsabile Mezzogiorno del Pd, Marco Sarracino.