Autonomia: Pd evoca ‘metodo Bignami’, ‘risorse solo a regioni amiche?’

12 Giugno 2024

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Nel corso del suo intervento in Aula la deputata democratica, Cecilia Guerra, ha evocato il “metodo Bignami” applicato all’autonomia differenziata. La responsabile lavoro del Pd ha fatto esplicito riferimento alle recenti dichiarazioni del viceministro, Galeazzo Bignami, che – si legge in una nota del gruppo dem alla Camera – “in campagna elettorale si è detto pronto a non dare i ristori a chi si fa influenzare dal Pd”.

“Questo provvedimento – ha sottolineato Guerra – presenta gravi criticità nelle modalità di finanziamento introducendo tempi e criteri diversi tra regioni senza nessuna garanzia della tenuta complessiva”. “Cosa vuol dire criteri diversi? La risolverete con il metodo Bignami: se siete d’accordo con noi i soldi arrivano, se non siete d’accordo i soldi non arrivano. È questo il modello? Le regioni amiche avranno i soldi e prima degli altri a cui spetteranno invece le briciole?”, ha concluso la deputata democratica.