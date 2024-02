Autonomia: Pd, ‘in aula ad aprile? Ennesima forzatura maggioranza’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Registriamo con grande preoccupazione l’atteggiamento della maggioranza e in particolare della Lega, che ha voluto la calendarizzazione per l’aula ad aprile dell’autonomia differenziata, quando non è ancora iniziato nemmeno l’iter in commissione alla Camera. E’ l’ennesima forzatura”. Così la presidente dei deputati Pd alla Camera, Chiara Braga, al termine della capigruppo a Montecitorio. “L’arroganza della maggioranza su un tema così rilevante, se resterà così, avrà conseguenze sull’atteggiamento delle opposizioni: utilizzeremo tutti gli spazi e i modi possibili per contrastare questo disegno così grave e far emergere tutti i limiti e i rischi del provvedimento”.