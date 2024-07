Autonomia Pd, ‘maggioranza divisa, da Musumeci lacrime di coccodrillo’

2 Luglio 2024

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Le lacrime di coccodrillo del ministro Musumeci, con cui evoca perplessità sull’autonomia differenziata stoppando la fuga in avanti di Zaia, fanno emergere non solo grandi divisioni nella maggioranza di governo ma anche la pericolosità del disegno leghista che assomiglia sempre più ad una vera e propria secessione. Mentre si delinea sempre con maggiore forza il percorso di ricorso al referendum abrogativo da parte delle regioni governate dal centrosinistra, che apprezziamo per lo sforzo istituzionale in difesa della coesione e dell’unità nazionale, la maggioranza rischia di saltare in aria dopo aver digerito il boccone amaro di Salvini”. Così in una nota Marco Sarracino e Alessandro Alfieri, rispettivamente responsabile coesione territoriale, aree interne e Sud e responsabile riforme nella segreteria del Pd.