Autonomia: Picierno (Pd), ‘Cei? Governo ascolti voce di chi esprime preoccupazione’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Un’Italia ‘Arlecchino’ che rischia di diventare un ‘far west’. L’allarme lanciato da monsignor Francesco Savino, vicepresidente per il Sud della Cei, è solo l’ultimo che arriva a un governo che, però, è sordo alle critiche e, anzi, pur di sostenere una riforma che spacca l’Italia e affossa il Mezzogiorno, attacca anche i vescovi italiani, tra l’altro scambiandoli per lo Stato Vaticano”. Così Pina Picierno, a proposito dello scontro in atto fra il governo Meloni e i rappresentanti della Conferenza episcopale italiana.

“Un minimo di saggezza, nonché di buon senso istituzionale, imporrebbe alla presidente Meloni, così come al vicepremier Salvini, di ascoltare chi anima le nostre comunità, raccoglie le preoccupazioni delle persone e che, sia chiaro, ha il diritto e il dovere di esprimere la sua opinione senza temere alcuna censura”.

“Il livello di tensione ha infatti passato il segno – prosegue la Picierno – tanto che lo stesso Monsignor Savino ha dovuto spiegare che il testo della riforma è stato studiato in profondità, grazie anche all’ausilio di professori universitari, e che quegli articoli genereranno ‘impoverimento e diseguaglianze, non garantiranno una giustizia sostanziale e faranno venir meno il principio costituzionale dell’Unità d’Italia’. Tutti concetti pienamente condivisibili, ma il Governo ha invece deciso di condurre una campagna contro la Cei tirando anche in ballo le modifiche apportate nella ripartizione dell’otto per mille. Uno dei punti più bassi mai raggiunti dalla politica italiana” conclude l’europarlamentare.