Autonomia: prosegue manifestazione sindaci, incontreranno prefetto Roma

Febbraio 16, 2024

Roma, 16 feb.(Adnkronos) – Prosegue la manifestazione dei sindaci contro la riforma per l’autonomia differenziata. I primi cittadini, come spiegato loro al telefono dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di passaggio alla Camera, sfileranno in corteo su via del Corso per recarsi alla Prefettura, dove incontreranno il prefetto di Roma, Lamberto Giannini.