Autonomia: Ricci (Pd), ‘pronti al referendum’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “La destra in una seduta fiume notturna forza la mano e approva l’Autonomia Differenziata. Prima il Premierato, poi il progetto che spacca il Paese. In pochi giorni doppio attacco alla Costituzione. Siamo pronti al referendum e a batterci in tutte le sedi opportune”. Così così Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico, eletto nella Circoscrizione Centro, in un post su Twitter.