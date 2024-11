Autonomia: Ricciardi (Pd), ‘se ne facciano ragione, secessione non ci sarà’

14 Novembre 2024

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Gliel’avevamo detto in tutti i modi che così non poteva funzionare, non si può escludere il parlamento e soprattutto non si può mettere in pericolo l’unità del paese. Se ne facciano una ragione: la secessione non ci sarà”. Così Toni Ricciardi, Vice-presidente del gruppo Pd e relatore di minoranza sull’autonomia differenziata alla Camera, commenta la pronuncia della Consulta.