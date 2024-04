Autonomia: ripreso esame ddl in commissione Affari costituzionali Camera

27 Aprile 2024

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – È ripreso in commissione Affari costituzionali della Camera l’esame del ddl sull’Autonomia che approderà in Aula lunedì prossimo, 29 aprile, alle 10, come confermato ieri sera dalla Conferenza dei capigruppo. É previsto che i lavori proseguano fino alle 18, quando dovrebbe essere assegnato il mandato al relatore.