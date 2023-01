Autonomia: Rocca, ‘attendo decreti attuativi, pronto a farmi sentire se penalizza Lazio’

Gennaio 29, 2023

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Sull’autonomia “attendo i decreti attuativi, per vedere come intendono calarla, perché se è un viaggio per avvicinare l’amministrazione ai cittadini mi vede favorevole, come i pieni poteri a Roma capitale. Se questo dovesse rischiare di penalizzare i cittadini del Lazio non mi vedrebbe favorevole e in Conferenza Stato-Regioni farei valere la mia voce”. Lo ha affermato Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Raitre.