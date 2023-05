Autonomia: Roggiani, proposta governo indifendibile, indebolisce l’Italia’

Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “La proposta di Calderoli sull’autonomia indebolisce l’Italia e rende più poveri le nostri territori, non riequilibra nulla e non garantisce i livelli essenziali di prestazione in tutte le Regioni. Crea più disuguaglianze e non colma i grandi divari esistenti, di cui invece ci dovremmo occupare perché riguardano intere aree del Paese”. Così la deputata Pd Silvia Roggiani a Radio Immagina, la web radio dem.

“Noi lo dicevamo da tempo e ora lo ha messo nero su bianco anche il Servizio del bilancio del Senato. Poi vorrei stigmatizzare quello che è successo subito, quando c’è stato questo balletto indegno della maggioranza che ha provato a delegittimare il lavoro svolto da seri e autorevoli professionisti che sul provvedimento Calderoli hanno fatto valutazioni e calcoli precisi. La verità è che la maggioranza non riesce a difendere politicamente le sue proposte perché queste sono indifendibili”.