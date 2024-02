Autonomia: Sala, ‘non è il caso di fare barricate, ma non mi piace’

Febbraio 13, 2024

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “La riforma sull’autonomia differenziata non mi piace perché non considera per niente le grandi città; ora, non è caso di fare barricate, ma è assurdo dare tanto spazio alle regioni”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato su corriere.it.

“Per me -spiega Sala- è una follia che il Paese possa avere 20 politiche energetiche diverse, quando secondo me le politiche energetiche non dovrebbero neanche essere nazionali, ma addirittura continentali”.

Su questo provvedimento, conclude, “non c’è stato dialogo; Calderoli ha fatto una forzatura. Ma se non si coinvolgono le grandi città, secondo me fai un errore”.