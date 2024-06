Autonomia: Salvini, ‘deputata M5S evoca piazzale Loreto? Serve medico bravo’

27 Giugno 2024

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “E’ una demente, perché una che evoca piazzale Loreto sperando che qualcuno venga appeso a testa in giù, non fa politica, ha bisogno di un medico bravo”. Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio in onda stasera su Rete4 a proposito delle parole di una deputata M5S. “Questa non è politica, è cattiveria, ignoranza, arroganza. Io posso non essere d’accordo con Schlein, Renzi e Conte ma augurare il male, la sventura, la violenza, la morte al prossimo è qualcosa di assolutamente diseducativo da tutti i punti di vista”.