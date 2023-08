Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza al collega, ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Minacce simili sono da condannare senza se e senza ma, non è questa la strada per un confronto utile alla crescita, lo sviluppo e l’innovazione della Nazione. Insieme continuiamo a lavorare con la serietà che ci contraddistingue senza farci intimorire”. Lo dice Daniela Santanchè, ministra del Turismo.