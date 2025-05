Autonomia: Sarracino (Pd), ‘destra ripropone legge ingiusta e sbagliata’

19 Maggio 2025

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Dopo la bocciatura dell’impianto su cui si reggeva l’autonomia differenziata, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge delega sui Lep. Ma la domanda centrale rimane senza risposta: come si intende garantire i Lep? Senza risorse ogni trasferimento sarebbe contro la Costituzione”. Così Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne nella segreteria nazionale del Pd.

“È inoltre inaccettabile pensare di far competere l’Italia nel mondo con 20 politiche energetiche diverse. O parcellizzare, ad esempio, una funzione fondamentale come quella dell’istruzione, che non può che essere una su tutto il territorio nazionale. Ancora una volta, la destra tenta di riproporre una legge ingiusta e sbagliata, che aumenta i divari senza prevedere alcun meccanismo di perequazione”.

“Giorgia Meloni e la sua maggioranza stanno cercando di spaccare il Paese. E lo fanno nel silenzio complice anche della destra meridionale, che a parole si proclama patriota, ma nei fatti tradisce il Sud e l’Italia intera. Non possiamo accettare che, in nome di un’autonomia differenziata mal concepita, si comprometta l’unità del Paese e si lascino indietro intere aree geografiche e sociali”.