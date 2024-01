Autonomia: Sarracino (Pd), ‘destra vuole spaccare il Paese’

Gennaio 25, 2024

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Con l’autonomia differenziata di Calderoli i Livelli essenziali delle prestazioni non saranno garantiti in maniera uniforme sul territorio nazionale, ma subordinati alla loro sostenibilità economica. È il vero grimaldello attraverso il quale smantelleranno definitivamente il nostro Stato, partendo dal Servizio sanitario pubblico”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile Sud nella segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

“I danni ovviamente saranno soprattutto nei confronti del Mezzogiorno, i cui servizi minimi essenziali sono già meno garantiti rispetto ad altre parti del Paese. La verità è che stanno consapevolmente spaccando il Paese partendo dai diritti e dalla loro accessibilità. In nome di un equilibrio politico tutto interno alla destra, stanno calpestando i principi della nostra Costituzione. Per questo la nostra battaglia non si fermerà”, conclude.