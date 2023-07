Autonomia: Sarracino (Pd), ‘fronte comune opposizioni in difesa coesione nazionale’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Le dimissioni di Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajino, quattro autorevoli componenti del comitato voluto dal Ministro Calderoli per l’individuazione dei Lep, dovrebbero far riflettere il centrodestra su quanto sia dannosa per l’Italia la loro proposta di autonomia differenziata che lentamente sta naufragando. Cos’altro deve accadere ancora affinchè si fermino?”. Lo dice il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.

“Ormai non si contano più le palesi criticità di un progetto che per quel che ci riguarda non fa altro che aumentare le disuguaglianze sociali e territoriali. Lo sviluppo di tutto il paese passa invece per una forte crescita del Mezzogiorno, che con questo disegno rischia però di essere abbandonato a se stesso -prosegue-. Anche sulla scorta delle obiezioni mosse dai quattro componenti dimissionari, noi continueremo ad opporci, con l’obiettivo di costruire un fronte largo non solo delle forze politiche d’opposizione ma anche con tutti quei mondi della cultura, della scuola, dell’università, del sindacato, dell’impresa, che hanno a cuore la coesione e l’unità nazionale”.