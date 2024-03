Autonomia: Sarracino (Pd), ‘Meloni ascolti piazza Napoli, difesa unità paese’

16 Marzo 2024

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Quella di oggi è una bellissima piazza, in difesa dell’unità del Paese e contro l’autonomia differenziata. Un disegno antistorico, insostenibile e che classificherà i cittadini e i loro diritti in base al luogo di nascita. La presidente Meloni ascolti questi sindaci, questi cittadini, queste associazioni e abbia come priorità l’unità dell’Italia anziché quella della sua coalizione che sta insieme solo grazie ad un baratto tra premierato e autonomia. Il Pd continuerà a mobilitarsi contro questo provvedimento, continuando la nostra battaglia politica in Parlamento e nel Paese”. Lo ha detto il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, a margine del corteo organizzato a Napoli contro l’autonomia differenziata.