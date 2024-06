Autonomia: Schifani, ‘Osservatorio Fi servirà a monitorare andamento riforma strategica’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “L’Osservatorio tenderà a vigilare l’attuazione dell’Autonomia differenziata e che vengano fugate le preoccupazioni di una Italia a due velocità. Non abbiamo mai voluto una Italia a due velocità e non lo consentiremo mai. E’ giusto che Fi monitorizzi quotidianamente l’andamento di questa riforma strategica per il Paese”. Così Renato Schifani, governatore siciliano, al termine della conferenza stampa nella sede nazionale di Fi, parla dell’Osservatorio nazionale proposto d’intesa con Antonio Tajani, per monitorare l’attuazione dell’Autonomia differenziata.