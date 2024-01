Autonomia: Schlein, ‘la nazionalista Meloni passa a storia per aver spaccato Italia’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “La nazionalista Giorgia Meloni vuole passare alla storia per essere la presidente del Consiglio che ha spaccato l’Italia. E’ una giornata molto pesante. Meloni avvera il sogno secessionista della Lega. Ha ceduto a questo orrendo baratto per fini politici, per la riforma del premierato che cancella la Repubblica parlamentare, mettendo a repentaglio l’unità nazionale”. Così Elly Schlein ai cronisti alla Camera dopo il primo sì al Senato sull’autonomia differenziata.