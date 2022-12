Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic (Adnkronos) – “Trasmettere il testo del ddl sull’autonomia differenziata al consiglio dei ministri è una grave scorrettezza di Calderoli. Lo ritiri e lo porti prima in Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza Unificata per un doveroso confronto istituzionale”. Lo scrive su Twitter Elly Schlein.