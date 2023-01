Gennaio 21, 2023

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Il progetto di autonomia differenziata va rigettato con forza, è inaccetabile cristallizzare le differenze, è stato portato avanti con forzature. Dobbiamo essere il partito che dice con forza che non c’è riscatto per l’Italia senza sud, non possiamo essere favorevoli al nord e contro al sud. E’ un fatto di credibilità e posizionamento, per non lasciarci sottrarre questo terreno da altri”. Lo ha detto Elly Schlein all’Assemblea Pd.