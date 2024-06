Autonomia: Scotto, ‘mai usato violenza, ma netta condanna a gesti gravi’

13 Giugno 2024

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “L’Udp della Camera ha sanzionato me ed altri tre colleghi del Pd per i fatti di ieri su autonomia differenziata. Solo per aver protestato contro i fascisti che in aula simulavano la X Mas. Rispetto la decisione. Mai abbiamo usato violenza. Abbiamo solo condannato gesti gravi”. Così il deputato democratico, Arturo Scotto.