Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Si precisa che, come è verificabile direttamente dal sito del Senato, il dossier sull’autonomia non è stato rimosso, né modificato in alcuna parte. Poiché il dossier era provvisorio e non era stato verificato, si è provveduto esclusivamente a specificare l’errore tecnico. Si legge in una nota dell’ufficio stampa del Senato.