Autonomia: sospensione Aula Camera per manifestazione opposizione, poi notturna

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – L’esame del ddl Calderoli alla Camera sarà sospeso tra le 18 e le 19.30 per poi proseguire in seduta notturna fino alle 24. Lo ha annunciato il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, durante la seduta sull’autonomia differenziata nel rispetto degli accordi raggiunti tra i vari gruppi parlamentari. La sospensione dei lavori inizierà in concomitanza con la manifestazione in Piazza Santissimi Apostoli indetta dalle opposizioni.