Autonomia: Speranza, ‘comitato contro in ogni angolo del Paese’

30 Giugno 2024

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “L’autonomia differenziata si può ancora fermare! È importante che nascano comitati territoriali, aperti e plurali, contro l’autonomia differenziata in ogni angolo del Paese. Dopo le forzature della destra in Parlamento la strada che resta contro questo progetto scellerato che spacca l’Italia è quella della mobilitazione popolare per arrivare al referendum. Forza!”. Lo scrive sui sociali il deputato del Pd Roberto Speranza.